Sala lotada para ver a Triton

Desfile da Triton é assim: sala lotada, empurra-empurra para entrar, mais convidados do que o número de cadeiras vagas e longa espera para o desfile começar. Para sala lotada é só dar uma apertadinha aqui outra ali, sentam duas pessoas na cadeira, afinal, em semana de moda, mais vale ficar apertado na fila B do que espaçoso na fila D. A Triton como sempre, traz um inverno que em pouco lembra a estação mais gelada do ano. Vestidinhos curtinhos e leves - na maior parte seda - predominam os looks da temporada. Mesmo nos casacos, eles aparecem com manga 7/8. A estampa predominante são as bolinhas que, segundo o dono da marca, Tufi Duek, a inspiração é na artista plástica japonesa Yayoi Kusama. "Seu trabalho foi muito intenso nos anos 60, agora ela já está velhinha. Mas ela era simplesmente obcecada por bolas." Por isso, o estilista resolveu fazer uma releitura de uma das obras da artista no próprio cenário do desfile: bolas (tipo aquelas de árvore de Natal) na cor prata faziam o caminho das modelos na passarela. Uma outra homenagem às bolas, foi a entrada de Bartolomeu, um dálmata de dois meses que a filha de Tufi, Sharon, acabara de ganhar. Mas voltando às roupas, as cores predominantes são o preto, cinza, branco e roxo. Mas tudo em tom bem forte, nada de "pastelzinho". As calças aparecem ou super justas e retas ou bem larginha, sarrouel. Seguindo a tendências mostradas na SPFW até agora, o vinil está em alta. Na Triton, ele aparece nas botas (curtinhas e com salto grosso, claro!) e em alguns detalhes dos casacos. Aplicações nos vestidos e casacos também parecem, com tipo de tachinhas ou espelhinhos pretos (obviamente na forma arredondada), mas, no geral é uma coleção com poucas estampas.