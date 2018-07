Sala de cinema para mais de 250 pessoas é inaugurada em Guararema

Nova sala em Guararema tem capacidade para 256 pessoas Foto: Fabio Fernandes/Divulgação

A pequena cidade de Guararema, a cerca de 75 quilômetros de São Paulo, ganha o seu primeiro cinema nesta quinta-feira, 30. A sala para 256 pessoas é municipal e terá programação gratuita para projetos das escolas da cidade, além de receber os principais filmes em sua operação comercial.

O Cinema Municipal Professor Doutor Domingos Lerario, ou apenas "Cine Guararema", não vai atender apenas os cerca de 28 mil habitantes da cidade, mas também as pessoas de bairros de cidades vizinhas, como Mogi das Cruzes e Jacareí. A sala, que custou cerca de R$ 4,5 milhões, possui equipamentos digitais que podem exibir filmes em 3D.

Sala pode receber filmes em 3D Foto: Fabio Fernandes/Divulgação

O novo equipamento faz parte do projeto “Luz, Câmera, Educação”, da prefeitura da cidade, e contará com sessões especiais e gratuitas para alunos da rede de ensino municipal com objetivos educativos e pedagógicos. Ainda não há informações sobre a programação comercial e os valores dos ingressos.