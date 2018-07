Sal grosso para eles

Parecia o ano perfeito para Susana Vieira. A gatona sexagenária, que adora uma balada e faz questão de aparecer, era notícia graças ao casamento com um PM 28 anos mais novo do que ela. Mas o estresse já começou com o relacionamento. Afinal, a boa forma física da atriz não impediu que o povo criticasse a diferença de idade. No entanto, bastava ela dar aquela gargalhada irritante para calar todo mundo. No dia 21, Susana não deve ter saído de casa nem para comprar champanhe para o Natal da família. Na noite do dia anterior, seu marido foi preso em flagrante após agredir uma mulher e destruir parte da suíte de um motel no Rio de Janeiro. Exibida, bonita e metida, Susana Vieira se escondeu após a traição pública. É ou não a estressada do ano? Mas a ex-senhora do destino não está sozinha na lista dos famosos que entraram em curto-circuito nervoso em 2006. Na lista, destacam-se casais como Isabeli Fontana e Henri Castelli, Luana Piovani e Dado Dolabella, Deborah Secco e Falcão, Daniella Cicarelli e Tato Malzoni e Rosinha e Garotinho. Sorte do filho de Isabeli e Henri que ficou com o nome escolhido pelo pai, Lucas. À modelo, restou se contentar em ter dado apenas ao primeiro filho (Zion) um nome estranho. Além disso, o casal chamou atenção pelas ameaças constantes de rompimento e alfinetadas públicas. Menos zen ainda, Luana e Dado brigam com a imprensa juntinhos. Invocam com fotógrafos, motoristas, repórteres. Poucos discordam de que eles foram feitos um para o outro. Deborah e Falcão e Daniella e Tato se estressaram por amor. Cada casal, no entanto, em um extremo dele. A atriz global e o cantor, pelo fim. A apresentadora da MTV e o executivo, por escolherem o lugar errado para demonstrá-lo. Rosinha Garotinho dá a dimensão do mico que foi a greve de fome do marido nesta foto. Quem também esbanjou um humor cítrico foi o homem do baú, Silvio Santos. Depois de receber ordens dos Rebeldes, ter o vídeo do bambu ressuscitado, o patrão demitiu mais um batalhão de funcionários e agora enfrenta uma crise de suas afiliadas. Tá faltando mais daquele ?ha hai? na vida real.