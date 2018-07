Saídos do forno

Achar novos estilistas, designers de jóias e de sapatos é tarefa fácil. O difícil é encontrar nomes bons e consistentes. E fazer apostas, todos sabem, é sempre arriscado. O Feminino considerou como critérios básicos para a escolha dos profissionais aqui entrevistados: criatividade, novidade, qualidade e identidade. Características que deveriam ser inerentes a qualquer marca, mas que infelizmente nem sempre são. Basta uma voltinha por aí para constatar. No meio do caminho, entre uma entrevista e outra, foi revelado outro ponto em comum entre as garotas escolhidas: a despretensão. Explica-se: ao mesmo tempo em que todas, obviamente, querem dar certo e já colhem bons frutos, nenhuma pretende ser o grande acontecimento do mundo fashion, tampouco se iludem com o tal glamour do métier. Não usam gírias fashionistas e têm os pés no chão. Só querem fazer o que gostam, sabem e fazem bem. Trata-se de uma nova turma, e das boas! Roupas Você não encontrará o último grito da moda nas araras da marca Erre, inaugurada em março. As sócias e irmãs Renata e Claudia de Goeye não são do tipo "vítimas da moda". "Pelo contrário, nós fugimos das tendências", diz Renata, que segue a contramão da moda com maestria, aos 28 anos. Formada em jornalismo, ela foi colaborar com a equipe de criação da Raia de Goeye, grife da irmã mais velha. Durante seis anos, desenvolveu o expertise que agora apresenta de forma mais autoral em sua nova marca. Claudia, 25 anos, é publicitária, e também o braço administrativo da etiqueta que é aparentemente do contra, a começar pelo próprio nome: erre. "Antes de abrirmos a loja, as pessoas ligavam o Erre, que vem da letra erre, ao verbo errar. Deixamos por isso mesmo. Qual o problema de errar?", fala Claudia, com a segurança de quem sabe ter acertado. E em cheio. Para se ter uma idéia, a primeira coleção da marca vendeu como água, a ponto de o estoque ter sido quase esgotado. "Isso é bom e ruim ao mesmo tempo", frisa a dupla, agora com o segundo terço da primavera verão à venda. As clientes/fãs da Erre, dizem elas, são mulheres entre 20 e 50 anos. "Ficamos surpresas. Esperávamos atingir um público de até 40 anos", comenta Claudia. É complicado apontar "o" segredo da Erre. Mas vale saber que as peças da grife são feitas em tecidos de alta qualidade (sedas, linhos, algodões), traduzidos por Renata como "aqueles que dão vontade de abraçar, de toque macio". Acabamento e corte são impecáveis. A maioria das criações dispensa estampas, decotes profundos e abusa da amplitude. Há poucas repetições de cada modelo. E na Erre não tem espaço para os justos, os colados ao corpo. A grife atinge o equilíbrio entre o sofisticado e o despojado. Tem o que chamam de bossa, brinca com a silhueta feminina, prioriza o conforto e, assim, acaba sendo sensual sem a intenção de ser. Um feito alcançado por poucos, pouquíssimos estilistas, incluindo os mais experientes. "Para criar, nos baseamos em uma mulher que se gosta muito, que se cuida e tem personalidade, não importa qual", explica Renata, referindo-se àquelas seguras e felizes, a exemplo dela própria e da irmã Claudia. "Muito deste conceito (da marca) vem do estilo da minha mãe, Yvone, que morou em diferentes lugares do mundo e sempre se vestiu de forma chique e confortável, usou e usa muita calça de gancho baixo, por exemplo", explica a estilista, que aposta nos modelos, que, sim, estão na moda, mas antes disso, no DNA criativo da Erre. "Hoje qualquer garota quer ter uma marca, ser estilista. Nós nos preocupamos muito em ter uma identidade forte. Não queríamos ser apenas mais uma", diz Claudia. As peças variam de R$ 200,00 a R$ 700,00, com raras exceções. "Queremos ser acessíveis", pontua Renata, para finalizar. Jóias Juliana Accioly, 27 anos, sempre usou muitos brincos, colares, anéis, braceletes e pulseiras. Movida por esse fascínio, dez anos atrás, desenvolveu sua primeira peça: um brinco de madrepérola em formato de borboleta, que só encontrava em seu pensamento. Mas seu "lado designer" logo foi desenvolvido pela faculdade de marketing de moda; depois pelo estágio na Vogue e pela colaboração para outras mídias. Até desenvolver sua segunda criação, Juliana passou ainda pela New York University (NYU) e pelo Fashion Institute of Teconology (FIT), ambos em Nova York. Somente em 2006, finalmente, deu forma a outro desejo: um bracelete que traz o símbolo do infinito - o numeral 8, digamos, deitado. A peça foi desenhada e executada com o auxílio de um ourives na Grécia, onde Juliana passava férias ao lado do noivo. O bracelete (lindo, por sinal) virou o símbolo do casal, e marcou a decisão de Juliana de seguir a carreira de designer. Ao desembarcar no Brasil, matriculou-se em um curso de especialização na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). E, em pouco tempo, estava vendendo suas jóias e semi-jóias para as amigas. No ano passado, começou a comercializar as criações - com prata, ouro branco e pedras semipreciosas (ou preciosas, sob encomenda) - em lojas como Marcella Sant?anna, Triya e Cecília Echenique. O passo seguinte foi levar as peças para a joalheria MonteCristo, e o mais recente, a coleção que desenvolve, mas não assina, para a NK Store, cheia de toques étnicos. "Como consumidora, não gosto de encontrar o mesmo produto toda vez que vou a uma loja. Por isso, mesmo quando troco a coleção, não fico mais de três meses no mesmo ponto de venda", comenta ela, pronta para lançar sua quinta coleção, que trará conchas no lugar de pedras. "São conchas de meu acervo pessoal para não degradar o meio ambiente. A idéia é mostrar como são valiosas e propor o uso delas como amuletos", explica Juliana - sim, muito supersticiosa, cheia de consciência ambiental e freqüentadora assídua de Ilhabela. Mas enganam-se os que pensam que a inspiração da moça vem do litoral paulista ou da natureza. Ligadíssima em arte, Juliana tira referências para suas peças de exposições e visitas a museus ao redor do mundo. Filmes e palestras, como as do portal WGSN, também rendem boas idéias, diz ela, fã de jóias estilo art noveau e do trabalho dos joalheiros Jack Vartanian e Vera Serena. "Eu os admiro muito. Mas não uso as criações deles, que são lindas, como referência. Nossos estilos são bem diferentes", deixa claro a designer, que também não bebe em fontes estrangeiras. "No Brasil temos muitas pedras e uma identidade tão forte que não é preciso olhar para fora", afirma Juliana, antes de definir suas criações. "São sensuais e não sexies, o que é completamente diferente. Além de despretensiosas, são exclusivas, contam com poucas réplicas e têm preços acessíveis. Custam, em média, R$ 400,00", completa a designer. Sapatos e acessórios Quando estava no último ano do curso de moda na Faculdade Santa Marcelina, Luiza Perea foi selecionada para desfilar sua coleção de acessórios no Projeto Fábrica do Shopping Morumbi (um evento que promovia novos talentos da moda). Teve que desenhar alguns sapatos para compor os looks da apresentação. Era a primeira vez que se aventurava na criação de sapatos, uma paixão pessoal. E, logo nesta experiência inaugural, teve sucesso absoluto: vendeu todos os pares no backstage do desfile. Contudo, Luiza não desenvolveu nenhuma outra coleção de calçados nos dois anos seguintes, e focou nos acessórios. Criava sapatos somente para uso próprio. Eis que no final de 2007, decidiu espontaneamente lançar uma coleção de sapatos. Nascida em Barra Bonita, passou a vendê-los em Ribeirão Preto, para depois comercializá-los também em seu ateliê no bairro do Sumaré, em São Paulo. As peças são todas artesanais, inclusive o processo de pintura de couro. E Luiza trabalha com profissionais terceirizados, criando exatamente aquilo que gosta de calçar. Assim, não há botas entre suas criações. Os scarpins também não aparecem em volume. Enquanto sapatos rasteiros, cheios de detalhes, com fusão de matérias-primas e muito conforto se multiplicam. "Eu mesma faço o teste dos pares. Os protótipos são todos no meu número, para garantir conforto total às clientes. Não me importo em ter que refazer a peça para chegar à qualidade máxima", conta. "Prezo os modelos que podem ser usados durante o dia, para o trabalho, ou à noite. Não sigo as tendências da moda. Vez ou outra, uso alguns elementos que estejam em alta, mas procuro realizar aquilo que não pode ser encontrado em cada esquina", completa a designer super versátil. O preço médio de uma criação da marca Luiza Perea é de R$ 450,00. "Um valor honesto pela qualidade artesanal e de matéria-prima, e pelo design do produto. As minhas clientes valorizam muito esses aspectos, e eu trabalho com uma margem de lucro muito baixa. Afinal, estou começando e faço peças para serem vendidas", explica Luiza, que não conta com sobras de estoque das últimas duas coleções. Atualmente, a designer prepara a terceira edição de pares da marca, a de alto verão. "Quero manter esse formato pequeno por mais um tempo. É claro que desejo que a minha marca cresça, mas não muito. Prefiro manter a pessoalidade do meu trabalho", afirma. As sobras de couro dos sapatos vão para a confecção dos (lindos) acessórios que Luiza continua criando, mas, agora, em menor escala.