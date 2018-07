Saiba mais

Quais as recomendações em relação à gripe suína? As pessoas devem ficar atentas aos sintomas: febre súbita acima de 37,5ºC, tosse e dores de cabeça, de garganta, musculares e nas articulações. Vômito e diarreia podem ocorrer. Automedicação ou remédios caseiros, não são indicados. É preciso procurar um médico ou um posto de saúde - os hospitais de referência devem ser deixados para casos graves Que medida deve ser adotada? É importante lavar as mãos com frequência, tapar a boca com lenços descartáveis ao tossir ou espirrar e evitar compartilhar utensílios, como copos e talheres Quanto tempo a doença demora para agir? Após a infecção, os sintomas demoram de 3 a 7 dias para surgir. O contágio pode ocorrer até 7 dias após o início da doença Quem é mais suscetível a complicações? Pessoas com mais de 60 anos ou menos de 2 anos, com baixa imunidade, obesidade, diabete ou doença cardíaca, renal ou respiratória