Saiba mais

Os casos de gripe suína devem aumentar? Por quê? Sim, mas não só para a gripe suína, mas para todos os tipos de gripe - como ocorre todos os anos, por causa da chegada do inverno ao Hemisfério Sul e das baixas temperaturas Como passa a ser feita a confirmação da doença? A confirmação por exame laboratorial será feita nos casos graves ou em amostras, no caso de surtos localizados. Não serão mais realizados exames em todas as pessoas com sintomas de gripe. Isso porque um porcentual significativo - mais de 70% - das amostras de casos suspeitos analisadas nos últimos dois meses não era de influenza (gripe), mas de outros vírus respiratórios Quem deve procurar hospitais de referência? Pacientes com quadro característico de gripe - dor de cabeça, dores no corpo, indisposição, tosse, dor de garganta, febre de mais de 38°C difícil de ceder, que estiveram em países com transmissão sustentada da doença ou que tiveram contato com pessoas com diagnóstico de gripe suína O que as empresas devem fazer caso constatem que um de seus funcionários apresenta os sintomas da gripe suína? Os órgãos de vigilância sanitária municipais ou estaduais devem ser contatados para que possam orientar o procedimento correto. Muitas vezes, não é preciso isolar quem entrou em contato, mas essa é uma decisão que pode variar