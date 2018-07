O que é: criado em 2005, o programa dá bolsa de estudo integral e parcial em instituição particular Critérios: os estudantes devem ter cursado o ensino médio na rede pública ou em escola particular com bolsa integral; ter renda per capita familiar máxima de 3 salários mínimos. Também deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Contrapartida: a instituição que adere ao ProUni tem isenção de alguns tributos federais