Saiba mais

Faixa etária: tanto a incidência como a mortalidade aumentam exponencialmente após a idade de 50 anos, por isso é indicado que todo homem faça exames de rotina a partir dos 45 anos Herança: História familiar de pai ou irmão com câncer da próstata antes dos 60 anos de idade pode aumentar o risco de câncer em 3 a 10 vezes em relação à população em geral, podendo refletir tanto fatores hereditários quanto hábitos alimentares ou estilo de vida de risco de algumas famílias Tratamento: A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após discutir os riscos e benefícios com o médico