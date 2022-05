Saiba como comprar ingressos para os shows do Arctic Monkeys no Brasil

A banda Arctic Monkeys fará três shows no Brasil em 2022: Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Foto: Zackery Michael

A banda britânica Arctic Monkeys é uma das atrações mais esperadas no Brasil em 2022. Após confirmar três shows para novembro, os ingressos começaram a serem vendidos nesta quarta, 4.

Eles farão a primeira apresentação no Brasil numa sexta-feira, 4 de novembro, no Rio de Janeiro, na arena Jeunesse. A meia entrada custa a partir de R$ 230 e o camarote chega a R$ 760. Os ingressos podem ser adquiridos no site Eventim.

Em São Paulo, a banda se apresenta no festival Primavera Sound, no sábado, 5 de novembro. Os ingressos custam entre R$ 410 e R$ 2600. A venda dos ingressos começou no dia 27 de abril e a compra pode ser realizada no site de vendas do evento, ou na bilheteria, no Estádio do Morumbi.

A última apresentação do Arctic Monkeys no Brasil será em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, na terça-feira, 8 de novembro. Os ingressos custam entre R$ 225 e R$ 850. A compra também pode ser feita pelo site Eventim.

A abertura dos shows no Rio de Janeiro e Curitiba será feita pela banda Interpol. Já no Primavera Sound, a banda se apresenta no mesmo dia que Björk, Beach House, Gal Costa, L7nnon, Tasha e Tracie, além da própria banda Interpol e outros nomes do Brasil e exterior.

Serviço:

Show no Rio de Janeiro

Data: 4 de novembro (sexta-feira)

4 de novembro (sexta-feira) Valor do ingresso: entre R$ 230 e R$ 760

entre R$ 230 e R$ 760 Horário: 22:00h

22:00h Onde: Jeunesse Arena

Show no Primavera Sound, São Paulo

Data: 5 de novembro (sábado)

5 de novembro (sábado) Valor do ingresso: entre R$ 410 e R$ 2600

entre R$ 410 e R$ 2600 Horário: o festival começa a partir das 12:00h

o festival começa a partir das 12:00h Onde: Estádio Morumbi

Show em Curitiba