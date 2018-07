Saia justa

A estilista Patricia Viera havia encomendado sapatos exclusivos para Francesca Giobbi, outra estilista top de linha, já bem badalada internacionalmente. Os calçados serviriam para dar aquele toque especial nos looks outono/inverno 2007 de Patricia. Acontece que, às 8 horas da manhã de hoje, os sapatos tão aguardados para compor a coleção não eram nada daquilo que Patricia havia pedido à Francesca. O desfile seria às 14 horas. O que fazer? Depois de chorar e ensacar todos os sapatos a fim de devolvê-los, Patricia ligou para o amigo Tufi Duek, estilista da Forum. Ele enviou sapatos be-lís-si-mos de sua coleção. No backstage, após o desfile, Patricia era só sorrisos. Agarrou e deu muitos beijos no amigo, deixando de lado até a repórter-celebridade Glória Maria.