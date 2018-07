Saia da rotina

Trovadores Urbanos. Apresentação especial no dia 11 é uma boa opção de presente.

CURSO

Para os casais que gostam de cozinhar, a cake designer Paula Gradícola vai dar quatro aulas especiais com o tema namorados. O aluno vai aprender a fazer dois tipos de massa, dois tipos de recheio e três tipos de toppings. Será no dia 10, das 14h às 16h30, por R$ 208. Quem não quiser se arriscar pode fazer suas encomendas. Tem a versão de baunilha com recheio de brigadeiro e cobertura de chocolate, chocolate com recheio de nutella e cobertura de baunilha, limão siciliano com cobertura de marshmallow ou chocolate com recheio de nutella - decorado com pasta americana. Os preços variam de R$ 17,80 (dois cupcakes decorados) a R$ 35,60 (quatro cupcakes decorados). Informações: 4777-9436, www.paulagradicola.com.br.

DAY SPA

O Espaço Be criou um pacote batizado de "special moment" para o casal fazer o seu day spa em comemoração à data. A sala será decorada com pétalas de rosas e o casal poderá usufruir de pacote exclusivo com duração de duas horas. Terá direito a massagem relaxante, banho de jacuzzi com cromoterapia e um banho de ducha. Custa R$ 415, incluindo um prosecco Salton, decoração de flores com pétalas de rosas vermelhas e um presente da linha Amor com Pimenta da Natura. É recomendado fazer reserva: 2959-6668. Mais informações pelo site www.espacobe.com.br.

JANTAR NO ESCURO

O Ateliê No Escuro Gastronomia oferece jantares afrodisíacos em que os participantes ficam com os olhos vendados. Serão três data e restaurantes diferentes, com menus elaborados especialmente para os enamorados. O restaurante Praça São Lourenço terá pratos feitos no forno a lenha. No Café Journal, vai predominar a sensualidade dos temperos orientais com notas picantes, aromáticas e doces. Os que escolherem o jantar no restaurante Capim Santo vão desfrutar da variedade da cozinha brasileira. Serão servidos vinhos escolhidos para harmonizar com os pratos. No dia 10, no Praça São Lourenço, no dia 12, no Café Journal e, no dia 17, no Capim Santo. Sempre às 20 horas. De R$ 120 a R$ 160 por pessoa. Reservas: 8339-5099.

PERSONAL CHEF

Para quem não quer enfrentar filas em restaurantes e prefere um jantar intimista, a Ghee Banqueteria tem uma ótima dica: um jantar sofisticado na casa da pessoa, feito por um personal chef e servido por um garçom exclusivo para o casal. O serviço, batizado de Gheelivery Enamorado, inclui uma porção de mimos: talheres de prata, louças luxuosas, taças de cristal e guardanapo de linho. No cardápio, ninho de pupunha com camarões ao vapor e flores na entrada, e com direito a primeiro, segundo e terceiro pratos. Tudo isso regado a Veuve Clicquot. Por R$ 1.800. Reserva pelo telefone: 3208-0767, www.ghee.com.br.

MÃO NA MASSA

O espaço cultural gourmet A Nossa Cozinha vai promover uma aula-jantar para casais no dia 12, a partir das 20 horas, comandada pelos chefs Beto Rocha e Flávia Carnicelli. Cada casal poderá escolher um dos pratos do jantar para cozinhar. No menu, terrine de sopa de cebola com croute de queijo emmental gratinado, na entrada. Como prato principal, cordeiro marroquino com cuscuz e cherne no papelote com minilegumes. Para adoçar, bolinho quente de chocolate com creme inglês de limão e água de rosas e espetinho de frutas. R$ 380 por casal, com harmonização de vinhos. Reservas: 5533 4181; site www.anossacozinha.com.br.

VIAGEM

Para quem procura um lugar para viajar com clima requintado, a Pousada Terra da Luz, em Visconde Mauá (RJ), é uma boa opção. Ambientes aconchegantes e jardins impecavelmente cuidados dão o tom de harmonia com a natureza. Os chalés têm estilo rústico com varandas envidraçadas de frente para o jardim. Contam com TV, frigobar e lareira (o chalé master inclui hidromassagem). A diária varia de R$ 300 a R$ 500, para duas pessoas, com café da manhã. Reservas: (24) 3387-1306, www.pousadaterradaluz.com.br.

SERENATA

No dia 11, os Trovadores Urbanos vão fazer uma superserenata para os namorados e, de quebra, para comemorar seus 20 anos de sucesso. Serão duas hora de cantoria vinda da janela do sobrado da Rua Aimberê, 651, em Perdizes. Na rua, os personagens vão interagir e entregar flores para os namorados. Vai ter até barraquinha de pipoca, de algodão doce e maçã do amor. Mas quem quiser uma serenata exclusiva, basta contratar os músicos. Há versões fonadas ou a Duo Simples (R$ 300) e até a Octeto (R$ 990) - sempre com 10 músicas em pout-pourri. Informações: 2595-0100, www.trovadoresurbanos.com.br.

VOO DE BALÃO A DOIS

Para quem está pensando em um passeio inesquecível, que tal seguir para a cidade de Boituva, no interior de São Paulo, e fazer um passeio de balão? Tem duração de cerca de uma hora. Imagine os dois voando juntinhos, a cerca de mil metros de altura! Ainda oferecem uma champanhe para ser degustada após o voo. Só torça para o tempo ajudar. R$ 1.334, para o casal. Informações: 5088-0990.