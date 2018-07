A Secretaria de Estado da Educação de SP publicou ontem no Diário Oficial o calendário escolar para o ano letivo de 2009. As aulas começarão em 11 de fevereiro, uma quarta-feira. Os alunos devem ter 200 dias letivos no mínimo. "É vedada a realização de eventos ou atividades não programadas no calendário que possam prejudicar as aulas previstas", explicou a secretária da Educação, Maria Helena de Castro.