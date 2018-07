Sai a lista com os 10.557 aprovados

A Fuvest divulgou ontem a lista com os 10.557 candidatos aprovados em primeira chamada no vestibular da Universidade de São Paulo (USP) e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, além dos 750 treineiros. Os aprovados no curso para oficial da Polícia Militar na Academia do Barro Branco serão divulgados separadamente, por meio de publicação no Diário Oficial. As matrículas deverão ser feitas na segunda e terça (dias 9 e 10), nas seções de alunos da faculdade ou instituto selecionado pelo estudante. O manual do candidato traz nas páginas 60 a 62 a lista dos locais com endereços e telefones. O não comparecimento acarreta perda da vaga. Veja também a lista dos nomes dos treineiros aprovados Os documentos para a USP são o certificado de conclusão do curso de ensino médio ou equivalente e histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado, documento de identidade, uma foto 3 x 4, datada, com menos de um ano. É preciso levar os originais com cópias autenticadas. Para a Faculdade de Ciências Médicas é necessário levar ainda cadastro de pessoa física (CPF) e duas fotos 3 x 4 recentes. É preciso levar duas cópias autenticadas e original. A lista com os aprovados em segunda chamada será divulgada no dia 13 e a matrícula desses candidatos deverá ser feita no dia 17. Abaixo o nome dos aprovados e o código da carreira/curso.