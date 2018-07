Sai a lista com os 10.402 aprovados

A Fuvest divulgou ontem a lista com os 10.402 aprovados deste ano para cursos na Universidade de São Paulo (USP) e Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. As matrículas dos convocados podem ser feitas na segunda e terça-feira da próxima semana nas unidades ou institutos em que vão estudar. Os horários são diferentes para cada curso e estão nas páginas 60 a 62 do manual do candidato. A próxima chamada sai no dia 22. Os aprovados para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco serão divulgados pela própria instituição. A Fuvest divulgou ontem também a lista dos treineiros, aqueles que não terminaram o ensino médio e participam da prova apenas como treinamento. SUGESTÃO "Minha dica é focar na redação. Quem presta Medicina sabe tudo das outras matérias e, se você vai bem na redação, consegue se destacar", disse ontem Ellen Diniz de Andrade, de 18 anos, que comemorava sua aprovação no Cursinho Objetivo. Ela vai cursar Medicina na USP de Ribeirão Preto. Ellen e o namorado, Karl Richard, de 21 anos, disputaram juntos as vagas para o curso. O namorado acabou não conseguindo ver seu nome na lista da Fuvest, mas entrou em Medicina na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Quase todas as universidades públicas paulistas já divulgaram suas listas de aprovados. Hoje é o dia dos 2.954 aprovados da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), cujas matrículas também serão feitas na terça-feira. A última lista a ser divulgada será a da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), amanhã. A Fuvest teve 140.999 inscritos neste ano. O curso mais concorrido foi Jornalismo, com quase 45 candidatos por vaga. A entidade divulga quatro listas de aprovados. Depois das matrículas da segunda lista, no dia 25, será liberada a próxima relação, em 14 de março. A última sai em 24 de março. A terceira e a quarta listas só serão elaboradas com os nomes dos candidatos que confirmarem interesse pela vaga. Para a matrícula, a USP exige os seguintes documentos, que devem ser apresentados com uma cópia: certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado; além da identidade. É necessário também foto 3x4, datada, com menos de um ano. A Santa Casa exige ainda certidão de nascimento, título de eleitor, documento militar e CPF. Veja a lista completa, com treineiros