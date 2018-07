Sacerdotisa: como obter ?intuição??

A carta da Grande Sacerdotisa nos trás o princípio passivo e receptivo feminino, a divina substância, a que fecunda. Pode ser associada à personificação arquetípica da anima, na psicanálise junguiana, como também aos aspectos femininos de sabedoria e da intuição das divindades. Ela está sentada entre duas colunas, como protetora da entrada no templo sagrado da alma humana. É o vaso da transformação! Ação a ser tomada Refletir com o coração purificado. Frase ?Mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração, pra decantar você nesta canção, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés.? (Erasmo Carlos) Meditação ?Somente o equilíbrio poderá evitar que eu mergulhe no abismo. Portanto, invocarei para a minha personalidade o poder do equilíbrio: e, sustentado entre os pilares iluminados e escuros do meu ser, serena e firmemente dirigir-me-ei à misteriosa paragem onde a voz silenciosa do bem-amado me chama noite e dia.? (Stephan A. Hoeller) Dicas Ouvir a música ?Mulher (sexo - Frágil)?, de Erasmo, e ler ?As Brumas de Avalon?, de Marion Zimmer Bradley (ou ver o filme de mesmo nome) .