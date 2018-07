Ruth Rocha é imortal da Academia Paulista

Em sessão presidida por Renato Nalini com a presença de 34 acadêmicos, a escritora Ruth Rocha, uma das mais premiadas do País, sobretudo na área de literatura infantil, foi eleita ontem à tarde para a Cadeira 38 da Academia Paulista de Letras, na vaga do jornalista Nilo Scalzo. Após a votação, uma comissão, formada por Lygia Fagundes Telles, Ignácio de Loyola Brandão e Gabriel Chalita, dirigiu-se à casa da nova imortal para fazer o anúncio oficial.