Russos testam cabo ultraleve de reboque

Um grupo de cientistas tentará trazer à Terra pequena carga de um satélite em órbita com ajuda de um cabo ultraleve e superfino de 30 km de comprimento feito de polietileno especial. "É um dos primeiros passos para a criação de um novo sistema para trazer da órbita contêineres com pequenas cargas", explicou ontem Aleksandr Kirilin, diretor-geral da companhia russa Progress, que fabrica aparelhos espaciais. O teste faz parte da missão do satélite russo Foton-M3, que será lançado no dia 14 de setembro da base de Baikonur (Casaquistão).