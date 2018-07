Rússia lança nave com suprimentos para ISS

A Rússia lançou ontem, com sucesso, um foguete Soyuz-U com a nave Progress M-61 para levar 2,5 toneladas de carga vital à Estação Espacial Internacional (ISS), informou o Centro de Controle de Vôos Espaciais russo. A nave Soyuz-U foi lançada às 14h33 (horário de Brasília) da base de Baikonur, no Casaquistão. O Progress M-61 é o terceiro cargueiro que parte com destino à ISS neste ano. Ele transporta combustível, oxigênio, água, mantimentos e instrumentos para experimentos científicos.