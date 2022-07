Rupert Grint, o Ron de 'Harry Potter', vem ao Brasil no fim de julho

Rupert estará disponível para autógrafos, fotos, meet & greet, entre outras atividades. Foto: Fabrizio Bensch / Estadão

O ator Rupert Grint , o Ron Weasley da saga Harry Potter, estará no Brasil no fim de julho. O artista vai participar de uma convenção chamada de Universal Creators Conference Experience (UcconX), de cultura pop e nerd, que será realizada no Complexo do Anhembi, em São Paulo.

De acordo com a própria organização, Rupert estará disponível para autógrafos, fotos, meet & greet entre outras atividades. "Mal posso esperar para ver todo mundo lá!", diz ele em vídeo publicado no Instagram.

Os ingressos já estão à venda por meio do site oficial do evento, com preços que variam entre R$ 125 (meia-entrada) a R$ 1,2 mil (passaporte).

A atriz Millie Bobby Brown, intérprete de Eleven na série de sucesso Stranger Things, da Netflix, também foi anunciada para participar da UcconX, nos dias 30 e 31.