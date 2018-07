Ruínas são achadas na Cidade do México

Arqueólogos encontraram as ruínas de uma pirâmide asteca de 800 anos no meio da Cidade do México. A descoberta foi feita na região de Tlatelolco, um antigo e importante centro religioso e político asteca. As ruínas têm 11 metros de altura. Tlatelolco foi fundado em 1325, onde depois os espanhóis levantaram, em 1521, a atual capital mexicana. O achado, que deve ter sido construído entre 1100 e 1200, pode aumentar em um século a idade da cidade.