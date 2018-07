Rua vira cemitério de obras

Apesar de constar no mapa, a Rua Emílio Frugoni, na zona sul, praticamente não existe: está embaixo de entulho. Os moradores são os mais prejudicados. O caminhão de lixo não passa, há ratos e resíduos orgânicos misturados às sobras de construção. Juca Camilo, de 63 anos, liga e envia e-mails há um ano e meio para a Subprefeitura da Cidade Ademar pedindo, além de pavimentação e iluminação do local, a retirada do entulho. "Só queremos a presença do poder público." Apesar das reclamações, o chefe de gabinete da Secretaria das Subprefeituras, Lacir Baldusco, afirma que a rua não está entre os 1.600 pontos de depósito ilegal registrados pela Prefeitura. "Agora sabemos do caso e vamos tomar providências."