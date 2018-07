Lojistas da Rua João Cachoeira, via comercial na zona sul de São Paulo, vão concluir por conta própria a revitalização do local, cuja primeira fase foi entregue em 2003. A intenção é transformá-la na primeira rua comercial 100% ecológica da cidade, abolindo embalagens e sacolas plásticas nas lojas e com coleta seletiva total de lixo.