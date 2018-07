A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul vai fechar centenas de turmas escolares. A idéia é fundir turmas pequenas de escolas próximas em grupos com 25 alunos na 1ª e 2ª séries; 30 de 3ª a 5ª séries; 35 para as demais séries do fundamental e até 40 alunos para o ensino médio. Algumas escolas poderão fechar. Cálculo preliminar indica que só em Porto Alegre 1,3 mil turmas desaparecerão.