Rosalía lança clipe de 'Hentai', novo single do álbum 'Motomami'

Rosalía lançou o clipe de 'Hentai', que está entre os quatro singles já divulgados de seu novo álbum, 'Motomami'. Foto: Youtube/Rosalía

Na noite de quarta-feira, 16, a cantora Rosalía divulgou o clipe de Hentai, música que faz parte do álbum Motomami, que será lançado nesta sexta-feira, 18. Em menos de 24 horas após o lançamento, o clipe já ultrapassou 1,5 milhões de visualizações no YouTube e entrou para o Top 10 vídeos em alta no Brasil.

Apesar de ser uma balada lenta, a letra de Hentai é explícita e a produção audivisual também traz referências de conotação sexual. A própria palavra 'hentai', que dá nome à música, tem origem japonesa e é utilizada para se referir à desenhos, ilustrações e mangás de teor pornográfico.

No fim de fevereiro, em entrevista à revista britânica i-D, Rosalía declarou: “Nos meus outros projetos, não permiti um senso de humor. Hentai é muito mais sugestivo, muito mais erótico para mim. Hentai é mais interessante do que pornô convencional . E por que não falar sobre algo assim como inspiração para uma música?".

Ela ainda disse que "fazer sexo faz parte da vida" e que o ato deve ser comparado à atividades comuns do dia a dia. Hentai é o quarto single já lançado do álbum Motomami. A artista já divulgou La Fama, em parceria com The Weeknd, Saoko e Chicken Teriyaky.