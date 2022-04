Rosalía anuncia show no Brasil em agosto; confira os preços

Em sua primeira turnê mundial, Rosalía passará por São Paulo no dia 22 de agosto de 2022. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A cantora Rosalía confirmou nesta segunda-feira, 18, uma apresentação na cidade de São Paulo, no dia 22 de agosto. O show fará parte de sua primeira turmê mundial, a Motomami World Tour, e acontecerá na casa de espetáculos da capital paulista Tokio Marine Hall.

Durante a turnê, a artista fará 46 shows em 15 países. A Motomami World Tour promove o terceiro disco da espanhola, Motomami, lançado em março deste ano, que estreou no topo do chart global de álbuns do Spotify.

A pré-venda dos ingresso será liberada às 10h nos dias 20 e 21 de abril para clientes do Tokio Marine Hall. Já para o público geral, a venda será liberada no dia 22 de abril às 10h no site oficial e na bilheteria física. Os preços variam de R$ 230 a R$750.

Serviço

São Paulo

Data: 22 de agosto (segunda-feira)

Local: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Vila Cruzeiro - São Paulo - SP

Valor: R$ 230 a R$750

Abertura dos Portões: 19h30

Horário do Show: 21h30