Ronaldo Fraga assina t-shirt de campanha contra câncer

O mineiro Ronaldo Fraga foi o estilista convidado pelo IBCC (Instituto Brasileiro de Controle do Câncer) para criar uma peça exclusiva da Campanha "O Câncer de Mama no Alvo da Moda" - Edição Especial SPFW. Para promover a boa causa, os atores Leandra Leal e Caco Ciocler Ciocler posaram para as lentes do fotógrafo carioca Marcoz Gomez com as versões masculina e feminina da t-shirt. As camisetas estarão à venda a partir de janeiro nas Hering Stores e na Livraria La Selva localizada dentro do SPFW. Parte da renda será revertida ao IBCC ? Instituto Brasileiro de Controle do Câncer.