Romeiro morre atropelado a caminho de Aparecida

O romeiro Antonio Lourenço Sobrinho, de 65 anos, morreu atropelado na manhã de ontem na via Dutra, quando seguia a pé para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Essa era a sexta vez que ele fazia o percurso entre Barueri, na Grande São Paulo, e Aparecida, no Vale do Paraíba. Estava acompanhado de 50 pessoas da comunidade católica de Barueri. "Ele gostava de ir e seguia firme a pé por causa da devoção que tinha por Nossa Senhora Aparecida", contou a mulher dele, Isabel Lourenço. O romeiro foi atropelado às 5h40 quando tentava atravessar a pista em Guarulhos, ainda na Grande São Paulo. O motorista que o atropelou não parou para prestar socorro. No fim de semana que antecede a festa da padroeira do Brasil, o movimento no Santuário Nacional de Aparecida teve um aumento de 60% em relação ao mesmo período de 2006. Foram 167 mil visitantes ante 107 mil no ano passado. Para o dia 12 de outubro, a previsão é que 160 mil pessoas visitem o centro de peregrinação.