'Rock in Rio': Guns N' Roses pede 250 toalhas e 12 camarins

Guns N' Roses é uma das atrações do 'Rock in Rio 2022'. Foto: Christopher Pike/Reuters

Um mês para o Rock in Rio, nervos à flor da pele e pouco tempo para concluir os últimos preparativos para que o festival ocorra sem grandes percalços. Nos bastidores do evento, as equipes já estão se movimentando para atender aos pedidos das celebridades, que costumam ser para lá de inusitados.

Entre esses artistas que vão se apresentar no Rock in Rio e que fizeram sua "listinha" nada básica, está a banda Guns N’ Roses . Ao G1, Ingrid Berger - coordenadora dos camarins Mundo do Rock in Rio, conhecida como babá de artista, que tem experiência de 20 edições - contou que o grupo pediu 12 camarins, 250 toalhas, 2 massagistas e rosas vermelhas e brancas.

“Acho que o Guns N’ Roses é o exemplo da banda rock, né? É complexo. É muita gente, é banda, é um todo”, comentou.

Ainda de acordo com Ingrid, Post Malone pediu uma mesa de beer pong. "É uma coisa que eles brincam com copo de cerveja e com bolinha de ping pong”, explicou. Já Dua Lipa pediu a tradicional mesa de ping pong.

"Tem pedidos mais íntimos, como meia e cueca, e comida para todos os gostos e restrições. Esse ano a gente tem muito vegano, muita gente com alergia. Um não come cebola, o outro é glúten free, outro lactose”, ressaltou a coordenadora.

A banda que menos dá trabalho, de acordo com Ingrid, é a Iron Maiden. “Super tranquilos, gentleman, não dão trabalho”.