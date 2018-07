Ritmo de desmatamento cai 25%

O desmatamento na Amazônia Legal caiu 25% entre agosto de 2005 e julho de 2006. No período, a região perdeu 14.039 km2 de suas florestas, ante 18.793 km2 no período anterior. Embora expressivo, o número é bem menor do que o registrado em 2004, quando 27,4 mil km2 foram devastados, e mostra tendência de queda no ritmo de desmatamento pelo segundo ano consecutivo. Mais números da Amazônia Anunciados pelo governo ontem, os dados ainda mostram projeções animadoras: a perspectiva de que 2007 registre a menor taxa de desmatamento desde os anos 70: 9.600 km2. "Os números mostram que estamos começando a dar conta da governança ambiental num dos biomas mais importantes do planeta", afirmou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Além dela, participaram da divulgação dos números a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, o de Desenvolvimento Agrário, Guilherme Kassel e o secretário-executivo da Ciência e Tecnologia, Luiz Elias. EMISSÃO DE CARBONO Pelas contas do ministério, com a redução do ritmo de devastação, entre agosto de 2004 e agosto de 2006, o Brasil deixou de emitir 410 milhões de metros cúbicos de gás carbônico. "É quase 10% do total de redução assumido por países no Protocolo de Kyoto, entre 2008 e 2012", comparou a ministra. E, se as projeções para 2007 se concretizarem, o País terá deixado de emitir na atmosfera meio bilhão de metros cúbicos do gás, um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Segundo Marina, a preservação registrada no período representou a manutenção de 600 milhões de árvores, de 20 mil aves e 700 mil primatas. O resultado obtido, afirma, é reflexo das ações desencadeadas pelo Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, lançado em 2004 pelo governo. A ação, coordenada pela Casa Civil, conta com a participação de 13 ministérios. No período, a taxa de desmatamento caiu 49% e foram feitas 20 operações integradas da Polícia Federal com o Ibama para desbaratar quadrilhas especializadas em desmatamento e comércio ilegal de madeira. Em tais ações, 560 pessoas foram presas, 1.500 empresas que atuavam no comércio ilegal de madeira foram fechadas, mais de 1 milhão de metros cúbicos de madeira foram apreendidos e aplicadas multas que somam R$ 3 bilhões. Os dados do período 2005-2006 são os números consolidados do Prodes, o sistema de monitoramento por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a partir da análise de 312 imagens, captadas por três satélites diferentes. As projeções para 2007 são feitas a partir de dados captados por outro sistema, o Deter, de menor precisão. "Nossa projeção é pessimista, não fizemos uma simples regra de três", afirmou o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. A análise deste ano mostra uma mudança na forma do desmatamento. Há uma tendência de pulverização: áreas menores, espalhadas por várias regiões. Em 2006, foi registrado aumento de devastações em áreas com até 50 hectares e redução do ritmo do desmatamento em áreas com mais de 150 hectares. A alteração trará duas dificuldades para o governo: melhorar a forma de detecção por satélite - hoje, o Deter traz informações rápidas, mas consegue detectar apenas áreas maiores de desmatamento - e refinar a fiscalização. Marina não quis responder se, com esse novo ritmo, o Brasil pensa em se comprometer internacionalmente a apresentar metas para redução do desmatamento ilegal, como reivindicam países desenvolvidos que integram o Protocolo de Kyoto. "Temos de mostrar que somos líderes mundiais em energia limpa e em conservação de florestas. Não precisamos dar respostas a ninguém, muito menos a quem não conservou suas florestas", disse o ministro da Agricultura. Stephanes disse ainda ser improcedente o receio de que o etanol traga pressões de desmatamento.