Risco de contaminação é baixo, diz especialista

Especialista em epidemiologia e saúde pública, o professor do curso de Ciências Biológicas da Unimonte, de Santos, Fabio Lopes Correa, afirma que dificilmente as frutas produzidas pelas árvores plantadas por Josuel Ferraz de Abreu estarão contaminadas. ''Se não tiver metal pesado ou contaminação da indústria, provavelmente não haverá nenhum problema.'' No entanto, o professor alerta que garrafas pet retiradas de locais poluídos podem trazer danos à saúde de quem as manuseia. ''Ele (Abreu) pode se contaminar com cólera, hepatite ou leptospirose'', explica. O secretário do Meio Ambiente de Cubatão, Eduardo Silveira Belo, elogia a iniciativa do morador, mas lembra que as árvores não poderão ser plantadas aleatoriamente, pois as frutas precisam ser originárias da mata atlântica. ''Mas a gente agradece a colaboração. Desenvolvemos um sério trabalho de reflorestamento, mas de cada dez árvores que plantamos, seis são destruídas pelos próprios munícipes'', diz o secretário.