Rio Grande do Sul e Rio também prorrogam férias

Assim como ocorreu em São Paulo, as redes públicas de ensino do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul adiaram a volta às aulas por causa do aumento do número de casos de gripe suína. Em ambos os Estados, a recomendação foi feita ontem pelas Secretarias Estaduais da Saúde. No Rio, por enquanto, a indicação é de retorno no próximo dia 10. No RS, no dia 17. A rede municipal do Rio também adotará a medida. Na rede particular, a decisão será de cada escola. O mesmo vale para o RS, onde escolas privadas de ensino básico e superior decidirão o que fazer. No Paraná e Maranhão, o sindicato das particulares também orientou a prorrogação das férias.