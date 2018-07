Reunião debate biodiversidade

Na semana que vem, começa em Bonn, na Alemanha, a 9.ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade (COP 9), equivalente à convenção da ONU sobre mudanças climáticas. Até o dia 30 de maio, representantes dos governos de 191 países que assinam a convenção vão discutir medidas para garantir a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica no planeta, que tem sido perdida em ritmo acelerado. O tema deste ano é a união de preservação ambiental, impacto das mudanças climáticas e produção de alimentos. Na ocasião, a Alemanha deverá assumir a presidência da COP, no lugar do Brasil, que desde 2006 exerce o posto.