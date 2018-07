Reunião de tops

Um timaço de tops já confirmou presença no maior evento de moda do País, a São Paulo Fashion Week, que começa nesta quarta, no prédio da Bienal, em São Paulo. Pela Way Model, desfilam Carol Trentini ? para Reinaldo Lourenço, Osklen, Alexandre Herchcovitch e Forum ?, Caroline Ribeiro (Zoomp e Fause Haten), Emanuelle de Paula e Michelli Provensi. No casting da Ford Models, os destaques são Luciana Curtis e Ana Claudia Michels (exclusiva para Fause Haten). Thalyta Pugliese é o principal desfalque ? ela estará nas passarelas de Chanel e Armani, durante a semana de moda de Paris. Já a agência Ten joga na SPFW com Gianne Albertoni e Marcelle Bittar em campo, ambas integrando o casting de ouro de Fause Haten. Isabel Goulart negocia exclusividade com a Iódice. Gringas Assim como aconteceu no Fashion Rio, beldades eslavas devem invadir a Bienal. ?Bonitovas? como a russa Eugenia Kuzimna e a polonesa Daria Werbowy (a preferida de Karl Lagerfeld), também confirmaram presença. A segunda, no entanto, trocará a passarela pela platéia ? a top assiste ao desfile da Raia de Goye, na quinta.