Um dos mais bem conceituados restaurantes do mundo, o Fat Duck do chef Heston Blumenthal, em Bray, nos arredores de Londres, foi fechado após cerca de 40 pessoas terem reclamado de infecção alimentar. Cerca de 400 reservas foram canceladas. Agentes de saúde buscam a causa do problema. Blumenthal pretende reabrir o Fat Duck na quarta-feira.