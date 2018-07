Reprovação a cada 2 anos é proposta

A secretária de Estado da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, consolidou o programa de mudança do sistema de progressão continuada do ensino fundamental das escolas estaduais. Em vez de a repetência ser permitida de quatro em quatro anos (4ª e 8ª séries), esse período cairia para a cada dois anos. A proposta, a ser enviada no início de 2009 para avaliação do Conselho Estadual de Educação, é uma das estratégias do governo estadual para implantar em 2010 o ensino fundamental de nove anos. Segundo a secretária, é preciso enviar a proposta no início de 2009 para haver tempo para debate. "Nada vai ser imposto."