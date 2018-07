Reprodução de obras é crime com pena de prisão

O xerox é um crime contra a propriedade intelectual, com pena de 2 a 4 anos de prisão. A reprodução de livros ou de parte deles é proibida pela Lei do Direito Autoral, de 1998. Um dos capítulos menciona que a cópia só é permitida quando não há intuito de lucro ? objetivo claro dos estabelecimentos que cobram pelas cópias. Em 2005, o Ministério da Justiça iniciou uma cruzada contra o xerox em universidades de todo o País. A medida ? que previa, primeiro, a negociação e depois, o emprego da lei ? fazia parte das ações do Conselho de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual. Inquéritos em São Paulo também foram abertos pela polícia contra instituições como USP, PUC-SP e Mackenzie. Desde então, a prática diminuiu dentro dos estabelecimentos de ensino, mas os alunos continuam fazendo cópias fora das instituições.R.C.