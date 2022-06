Repórter entra ao vivo no jornal da BandNews FM com filho no colo: 'Não pôde ir pra creche'

Durante transmissão ao vivo, Felipe Kieling apareceu com o filho de um ano no colo e momento viraliza nas redes sociais. Em seu perfil, o jornalista explicou que Lucas 'não pôde ir pra creche'. Foto: YouTube/Rádio BandNews FM

Nesta terça-feira, 30, o jornalista Felipe Kieling, correspondente da BandNews FM em Londres, precisou levar seu filho para o trabalho porque ele não conseguiu ir para a escola. Durante a entrada ao vivo no jornal, nesta manhã, Lucas acordou e chamou atenção na transmissão.

O garoto de um ano não se intimidou com a câmera e queria atenção do pai a todo momento.

Mesmo com a manha do filho, quase perdendo o fone de ouvido e com o pequeno no colo, o jornalista não perdeu a compostura e seguiu sério para passar as notícias que precisava.

O vídeo foi compartilhado no perfil da rádio e está rendendo assunto no Twitter. Nos comentários do tuíte da emissora, um internauta brincou: "Filhão dele claramente incomodado tentando saber também onde o 'Ney' vai jogar".

Outra seguidora sugeriu de ter telejornais com crianças para ser mais agradável de assistir: "Podiam fazer um telejornal inteiro com crianças no estúdio tirando a concentração dos repórteres. Seria mais agradável de assistir".

"Achei demais o jornal bancar isso. Normalizar os imprevistos da paternidade/maternidade é urgente", elogiou mais uma internauta.

Em seu perfil, o jornalista falou sobre a situação: "Lucas não pôde ir pra creche. A gente não tem família por perto e a minha esposa estava numa reunião importante. Ele veio comigo pro trabalho e não deu muito sossego... Faz parte".