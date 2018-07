Reportagens tiveram apoio de fundação

O projeto que deu origem a esta reportagem e aos textos das páginas A24 e A25, sobre nova suspeita de vítimas da talidomida, foi ganhador da Bolsa Avina (www.avina.net) de Investigação Jornalística. Os conceitos, opiniões e outros aspectos do conteúdo da investigação são de responsabilidade exclusiva de O Estado de S. Paulo. A Avina é uma entidade sem fins lucrativos que financia projetos de desenvolvimento na América Latina. A bolsa é um concurso bianual, criado em 2006. Em 2008, houve a segunda disputa da história do programa, com 510 participantes, e o Estado foi contemplado com uma das 61 premiações, que financiou viagens a GO e PB.