Repetir de ano é muito previsível

A não ser que ficasse gravemente doente, física ou psiquicamente, acamado e internado, você, com sua boa inteligência não teria como repetir e assim perder um ano. Ser aprovado é um resultado para ser obtido ao longo de um ano. Assim como um telefone celular que custasse R$ 300 a mais que o que você tem, com o dinheiro da sua mesada que fosse de R$ 50. Se você quisesse trocar seu telefone celular pelo sonhado modelo novo você precisaria arrumar R$ 300. Como conseguir este dinheiro se você ganha R$ 50 de mesada? Sua cabeça logo faria um plano: bastaria economizar toda a mesada de 6 meses. Mas é praticamente impossível guardar toda a mesada. Mas, se guardar metade (25), em 12 meses, você economizaria 300. Enfim, se você quer conseguir algum resultado tem que ter um esforço. Assim também, se você quiser ser aprovado, tem que conseguir atingir a meta de ajuntar notas. Quanto maior for a nota acumulada, maior é a sua chance. Para ir bem nas provas é importante que você aprenda: quem sabe faz a prova a qualquer hora e não depende da sorte. Se você vai mal desde o começo do ano, e nem aprende a matéria, vai ser difícil recuperar até o final. Você, com certeza, repetirá. Isto é previsível. Se você não ajuntar os 300 também não trocará de celular...