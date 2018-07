REPERCUSSÃO NA MÍDIA

O jornal chileno destaca que a polícia brasileira prendeu ''''o Pablo Escobar do século 21'''', em referência à declaração do superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Jaber Saad, de que Ramírez Abadía equivalia a um substituto do famoso megatraficante do Cartel de Medellín, morto pela polícia em dezembro de 1993. O maior jornal da Colômbia destacou na capa que ''''nem mesmo seis cirurgias salvaram Chupeta'''', referindo-se às plásticas que Ramirez Abadía fez para despistar a polícia. A reportagem sobre a prisão do traficante ''''em uma mansão de São Paulo'''' diz que, ''''apesar de sua ascendente carreira no crime, ele era praticamente anônimo''''. ''''Caiu o narcotraficante mais procurado do mundo'''', disse o diário argentino em sua capa de ontem, destacando que Abadía controlava 80% do tráfico da Colômbia para os EUA. O Clarín afirma que nem mesmo ''''o acesso difícil'''' a Aldeia da Serra, ''''o lugar paradisíaco'''' onde ele vivia, foi suficiente para impedir sua prisão. O diário de Medellín, na Colômbia, deu manchete ontem para o caso: ''''Caiu no Brasil o último chefe do Cartel de Cali''''. O texto diz que ''''a caçada'''' para encontrar Ramirez Abadía culminou com a operação da Polícia Federal, ''''uma cirurgia de alta precisão, talvez como as que o levaram a mudar sua fisionomia''''. O diário britânico diz que ''''um dos mais procurados traficantes do mundo foi preso ontem pela polícia brasileira em uma luxuosa casa em São Paulo''''. O Guardian destaca ainda o fato de que Abadía é acusado por autoridades americanas ''''de ter ordenado centenas de execuções e traficado bilhões de dólares em cocaína''''.