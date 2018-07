Renda alta recorre ao SUS

Pesquisa Ibope feita durante o mês de janeiro a pedido da Secretaria de Estado da Saúde avaliou 1.600 usuários de 34 hospitais públicos e identificou que 1 em cada 5 é de famílias com renda mensal superior a R$ 7 mil. Eles buscam procedimentos de alta complexidade muitas vezes disponíveis só na medicina gratuita. Nas contas do Ministério da Saúde, há 40 milhões de clientes de operadoras privadas de saúde no País. Mas as mensalidades costumam deixar de fora procedimentos de ponta, e caros, como hemodiálise e neurocirurgia, diz Osmar Terra, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.