'Renaissance' será o primeiro capítulo de uma trilogia, diz Beyoncé

Após seis anos do álbum 'Lemonade', Beyoncé lançou na madrugada desta sexta-feira 'Renaissance'. Foto: AFP/Robyn Beck

Beyoncé anunciou que seu próximo álbum, Renaissance, será o primeiro capítulo de uma trilogia. A diva pop disse, na noite da última quinta-feira, 28, por meio de seu site oficial, que o disco abrirá um “projeto em três atos”, gravado durante o período de isolamento causado pela covid-19.

De acordo com a cantora, a produção do trabalho a proporcionou um “lugar para sonhar e escapar durante um período assustador para o mundo”.

A artista também agradeceu os produtores envolvidos no projeto, além de sua família, exaltando o marido, Jay-Z , como a pessoa responsável por apoiá-la durante “longas noites no estúdio”.

Beyoncé não esqueceu dos fãs e dedicou o projeto a eles, afirmando que torce para que Renaissance “inspire a rebolar e te faça sentir tão único, sexy e forte quanto você já é”.

Ainda não há detalhes sobre as datas de estreia dos próximos dois capítulos, ou mesmo quais direções eles devem tomar.

No encarte do #RENAISSANCE , Beyoncé confirma que o álbum terá 3 atos e agradece aos seus filhos Blue, Rumi e Sir, ao JAY-Z, a Parkwood, seu tio Jonny e a todos os pioneiros da cultura que foram invisibilizados. O álbum será lançado nesta sexta-feira às 00h no Brasil. pic.twitter.com/jZRdkgjSMF — Beyoncé Access (@beyonceaccess) July 28, 2022

Lançamento

Após seis anos do álbum Lemonade, Beyoncé lançou na madrugada desta sexta-feira, 29, Renaissance, disco inspirado na pegada house music das décadas de 1980 e 1990. Com referências do hip hop, a artista ressurgiu com uma proposta dançante, onde mergulha em uma diversidade de gêneros ritmados. O trabalho conta com 16 faixas.

O disco marca o retorno da diva pop ao trabalho solo, já que em 2018 Beyoncé saiu em turnê com o marido. Com a On the run II Tour, o casal faturou US$ 253,5 milhões (cerca de R$ 936,91 milhões, segundo dados da Billboard Boxscore).

O novo álbum da artista também conta com participações de Jay-Z, Drake, Kanye West e Pharrell Williams.