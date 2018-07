Remédios têm reajuste de até 5,9%

Os medicamentos ficarão mais caros a partir de 31 de março. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) autorizou ontem o reajuste de até 5,9% para cerca de 20 mil produtos com preços controlados pelo governo - o que exclui fitoterápicos e homeopáticos. O aumento é exatamente igual à inflação acumulada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre março de 2008 e fevereiro de 2009. A Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma) afirma que o índice serve como referência. Na farmácia, os aumentos devem ser menores. No ano passado, por exemplo, o IPCA registrou alta de 5,9%, enquanto os medicamentos subiram 3,98% nas farmácias, conforme dados do IBGE.