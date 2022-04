Relembre os melhores momentos do Doutor Estranho no universo Marvel

'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' chega aos cinemas no dia 5 de maio. Foto: Marvel Studios

Falta menos de um mês para a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que chega aos cinemas no dia 5 de maio. A produção é a continuação da história de um dos personagens que conquistou fãs ao redor do mundo, não apenas com o filme protagonizado por ele, mas também pela aparição em outras produções da Marvel.

Interpretado por Benedict Cumberbatch, o herói vai expandir ainda mais seus limites na nova sequência e enfrentar um adversário misterioso. Conhecido e amado pelo senso de humor sarcástico, o Doutor Estranho mostrou seus poderes em filmes como Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021).

Confira os principais momentos do personagem nas produções cinematográficas:

Doutor Estranho (2016)

Doutor Estranho no filme 'Doutor Estranho' (2016). Foto: Marvel Studios

Stephen Strange, um dos neurocirurgiões mais renomados do mundo, sofre um acidente e, em busca da cura, encontra um templo que transforma sua vida para sempre. Assim, ele se torna o Doutor Estranho e salva a humanidade de Dormammu – um ser místico pertencente à Dimensão Negra.

Thor: Ragnarok (2017)

Doutor Estranho no filme 'Thor: Ragnarock' (2017). Foto: Marvel Studios

Em Thor: Ragnarok, o Doutor Estranho aparece em uma conversa com os irmãos Loki e Thor, que estão em busca do pai, Odin.

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Doutor Estranho no filme 'Vingadores: Guerra Infinita' (2018). Foto: Marvel Studios

O personagem ajudar a defender a Joia do Tempo contra o vilão Thanos. Em conjunto com os Vingadores, o Doutor Estranho usa seus poderes místicos para impedir que o titã extermine metade da população da galáxia.

Vingadores: Ultimato (2019)

Doutor Estranho no filme 'Vingadores: Ultimato' (2019). Foto: Marvel Studios

O herói é o responsável por mostrar para Tony Stark, o Homem de Ferro, a única maneira de derrotar o vilão Thanos de uma vez por todas. Por isso, o Homem de Ferro faz um sacrifício pessoal para salvar o universo.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021)

Doutor Estranho no filme 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' (2021). Foto: Marvel Studios

É neste filme que o personagem abre o multiverso por acidente. Ele tenta ajudar Peter Parker, o Homem-Aranha, mas traz consequências negativas para a Terra, que continuarão a repercutir em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.