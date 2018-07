Reinaldo Lourenço traz coleção de impacto

O SPFW começou na quarta-feira pela manhã com o desfile da coleção outono-inverno 2007 de Reinaldo Lourenço, na Fundação Armando Alvares Penteado, em Higienópolis. Como é de praxe, o prefeito de São Paulo Gilberto Kassab marcou presença no desfile de abertura, que por anos coube à moda masculina de Ricardo Almeida, o estilista dos ternos do presidente Lula que decidiu não participar desta temporada. Reinaldo Lourenço abre a SPFW com uma coleção forte. E ele sabe disso. No backstage, apostava: "É o que vocês vão ver agora em fevereiro nos desfiles de Paris." Modéstia à parte, a coleção trouxe à abertura do evento um verdadeiro sopro de moda. De nível internacional, a coleção busca referências na era eduardiana e salta para o futuro punk da terra de Mad Max (clássico filme estrelado por Mel Gibson nos anos 80). O resultado é especialmente forte nos looks do início do desfile, mesclando a couture do começo do século 20 com a agressividade de um mundo apocalíptico, anárquico, punk - dois universos recorrentes no vocabulário do estilista que agora, juntos, ganham grande impacto. O começo de inspiração masculina traz casacos que ganham ares de rock com aplicação de zíperes e correntes contrastando com babadinhos plissados. A lã risca-de-giz ganha manga de couro, detalhes de plumas e combinações com outros ricos materiais. Os metais passeiam pelos acessórios e pelas roupas, construindo minivestidos de correntes como um Paco Rabbane desta quinta. O filho Pedro Lourenço assina o styling (aos 16 anos, ele está dando um tempo das passarelas daqui) e trabalha uma sensualidade velada com um quê de austeridade. E mesmo assim é sexy. A segunda parte do desfile é pura festa. Fina e chique, mas sem o ranço burguês tão óbvio desses momentos. Bons os vestidos curtos de frente leque e os modelos de renda com silhueta de anos 20 - especialmente o roxo desfilado pela new-top Bruna Tenório. Depois do almoço, de volta ao prédio da Bienal de São Paulo (QG do evento), a marca Uma traz para seu inverno 2007 uma temática complexa de "tempo fragmentado", "belezas enigmáticas", "significados ocultos" e "futuro poético". Mas a passarela traz exatamente o espírito urbano que a estilista Raquel Davidowicz costuma interpretar, usando a silhueta balonezinha obrigatória na próxima estação mesclada à esportiva. Tudo com tecidos nobres como o tafetá, a organza, a seda e o chifom - e também algodão orgânico. Aliás, o SPFW quer estimular os estilistas nacionais a usar tecidos de sustentabilidade ambiental ou social. Raquel está entre as que já aderiram. A moça delicada e romântica, marca do trabalho de Gisele Nasser, resolveu pôr as manguinhas de fora. Ou melhor, as perninhas. Numa inspirada coleção, baseada no universo da noite, a estilista exercita seu rico trabalho de aplicações e abusa dos vestidos curtíssimos com elaboradas construções de tressê - Bruna Tenório, mais uma vez, abre o desfile em incrível micro preto. Gisele quer mostrar que sua menina-mulher agora é baladeira. Ao som do rock de anos 90 (década em que ela conta ter tido uma agitada vida noturna), o desfile começa com cores neutras (pretos e cinzas) e vai ganhando cores fortes como azul, verde, roxo e pink. Os vestidos tem tops com a sensualidade da construção dos corsets e a leveza das saias drapeadas. Ao som da Orquestra Oriental, a única orquestra erudita árabe da América Latina, o estilista Fause Haten, que é de origem árabe, traz suas raízes para a SPFW com toques de início do século 20 e do grande costureiro Paul Poiret. Os vestidos-coluna, que sobrepõem folhas de tecidos, são o ponto alto do desfile, como o de Carol Ribeiro, de georgete gelo debruado com zíper. Fause procura limpar formas, acessórios e estilo. E diz que limpou tanto que chegou aos looks de ´trapos´ de seda em verdadeiras mulheres-pássaro. Mas esse momento de elegância tranqüila e serena acaba nos modelos de cetim e cores fortes de pedras preciosas. Aqui, seu sangue árabe grita que quer mesmo é show off. Colaboraram FlÁvia Guerra, Gustavo Garcez, Sylvain Justum