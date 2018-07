Reinações de Joycinha

É com expectativa que, sentada na sala de estar decorada por móveis escuros e com um silêncio solene cortado pelo tique taque do relógio carrilhão, a repórter aguarda os momentos que antecedem a entrevista com a neta de Monteiro Lobato, querido autor de infância. Enquanto divaga sobre qual era mesmo seu livro favorito, se Minotauro ou Viagem ao Céu, surge Joyce Campos Kornbluh, filha de Martha, primogênita de Lobato. "Vamos lá, faça as perguntas, minha memória anda meio enferrujada", brinca Joyce, de 78 anos, que reuniu suas memórias no livro Juca & Joyce (ed. Moderna), em depoimento dado à jornalista Marcia Camargos. Em tempo, Juca era o apelido de José Bento Monteiro Lobato. Joyce, que é arquiteta formada pelo Mackenzie, não tem papas na língua, como a boneca Emília, e seu nariz é arrebitado como o de Narizinho, mas as semelhanças com o legado lobatiano param por aí. Ela não nasceu numa pacata fazenda do interior, mas em Nova Iorque, na época em que Lobato estava lá, como adido comercial do governo Washington Luiz. Aos 10 meses, voltou ao Brasil com os pais (Jurandir Ubirajara Campos, seu pai, era ilustrador do The New York Times) e desfrutou do convívio com o avô até os 18 anos, quando ele faleceu. O parentesco ilustre deve ter provocado inveja nas suas coleguinhas da escola, mas Joyce lembra que aquela folia do Sítio do Pica-Pau Amarelo só acontecia na ficção. "Antigamente as crianças eram tratadas como pequenos adultos e tinham de ser bem comportadas." O pai, severo, exigia as melhores notas - "se eu errasse a tabuada, ele me dava uns coques na cabeça"- e o avô, apesar de se divertir com suas estripulias, não era de pegar no colo. "Para chamar a atenção, não tinha jeito. Se a gente não fosse uma criança brilhante e maravilhosa, era daquelas de pintar e bordar." Joyce, filha única e primeira neta, ficou com a segunda opção. "Nossa família morou no bairro da Aclimação e eu vivia aprontando. Estava sempre vestida com uma jardineira surrada, brincando no campinho de futebol onde hoje é o Largo Polidoro, ou então chocando o ônibus elétrico, arte da molecada de pegar carona na traseira. A farra acabava quando ouvia minha mãe berrando ?Joycinhaaa?, com a voz aguda." O avô, conta, nunca se zangava. "Só uma vez ficou bravo porque peguei o conjunto de barbear dele, amolei a navalha e enchi de espuma o rosto da filha de uma moça que trabalhava em casa. Quando ia passar a navalha, apareceu um adulto e acabou com a brincadeira". Depois, mocinha, quando os pais viajavam, Joyce dava animadas festas em casa. Rapidamente, as garrafas do gim importado do pai eram esvaziadas. "Depois eu as enchia com gim nacional, mas ele nunca percebeu a troca", ri. O convívio com o avô, lembra, não foi intenso, por causa das muitas viagens que ele empreendia, em especial no período em que se dedicou de corpo e alma à campanha em prol do petróleo nacional. "Ele era meio cigano. Morou no Rio, Estados Unidos, Buenos Aires e, para desespero de minha avó, Purezinha, nessas ocasiões leiloava todos os pertences da família", fala, mostrando o jogo da sala de jantar que restou. REINAÇÕES Durante as temporadas de férias no chalé de estilo normando, em Campos do Jordão, Lobato se trancava no sótão para se ver livre da neta arteira. "Subia numa escada alta e a recolhia para escrever em paz." Lembra que, quando tinha 5, 6 anos, o avô fez para ela uma casinha de madeira de dois andares com miniaturas de mesas, cadeiras e cortinas. Entre outras lembranças de infância, cita os passeios de trem e os momentos em que posava de modelo para o avô, também fotógrafo. "Ele usava uma Rolleyflex, e me lembro bem de uma foto em que posei com um chapéu enorme, e de outra, caçando borboletas." Campos também foi palco de reinações: - Minha avó esqueceu as roupas no varal e geou à noite, congelando tudo. Fui lá e, tec,tec, tec, ia quebrando todo o tecido. Quando isso acontece, as roupas ficam rasgadas. Meu avô achou graça, disse que criança era assim mesmo, mas nunca vi minha avó tão brava. Adorava quando me mandavam ir ao Ferraz, dono de uma mercearia, para comprar rebuçado, um tipo de bala feita com açúcar queimado e mel. Meu avô gostava de doces. Sob protestos de vovó, ele vivia com pedaços de doce de leite nos bolsos, de preferência da marca Embaré. Os quitutes, diga-se de passagem, não eram caseiros como os da Tia Anastácia (segundo Joyce, personagem inspirada numa escrava que foi ama das duas irmãs de Lobato), mas sim industrializados, já que dona Purezinha não era chegada ao fogão. "Quituteira de mão cheia era a tia Teca, que também costurava maravilhosamente." Mesmo com uma tia hábil na costura, Joyce não escapou dos modelitos de pijamas de flanela, feitos por uma costureira conhecida, dona Nenê. "Uma perna era mais curta do que a outra, e as mangas eram costuradas para trás, um horror, mas a gente tinha que usar mesmo assim." Rasga elogios para a avó Purezinha, que sabia contar casos como poucos. Mas algumas invencionices da neta, típicas da boneca Emília, também foram parar nos livros. "Como eu adorava leite fresquinho, tirado na hora - mas morria de nojo, porque, na minha cabeça, as tetas ficavam perto demais de onde a vaca fazia xixi - imaginei aquelas torneirinhas na barriga dela..." Lobato se divertiu com a idéia e a reproduziu no livro Reforma da Natureza. Sobre a adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a TV, diz que gosta mais da primeira versão feita por Júlio Gouveia e Tatiana Belinky, exibida entre 1952 e 1962, na extinta TV Tupi. "O seriado preservava o frescor das idéias", comenta. Em contrapartida, anda encantada com a reedição, pela editora Globo, dos livros infantis, como Emília no País da Gramática - que, segundo dizem, Lobato teria escrito como uma vingança, por ter sido reprovado aos 14 anos de idade na prova de Português. Verdade ou não, Joyce, que também penou com o Português, visto que estudou na Graded School, tradicional escola americana, de certa forma está quite com a edição atualizada e ricamente ilustrada. Com uma filha única que mora nos Estados Unidos e dois netos, um de 17 e outro de 5 anos, diz não entender as crianças atuais, que só querem saber de computador. "A criança de hoje é um ET. Sinceramente não sei o que vai acontecer no futuro."