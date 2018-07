Regra amplia chance de transplante para paciente com mais de 40 anos

O paciente que tem uma patologia específica, e espera por um transplante de fígado, recebe um novo órgão. Exatamente pela especificidade de sua doença, seu fígado atual, em vez de ser descartado, pode ir para outra pessoa, ainda mais doente. A prática, conhecida como transplante dominó - e até então sem regulamentação no País -, passa agora a ter regras próprias no Estado de São Paulo. Isso porque a Secretaria de Estado da Saúde assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, que questionava a falta de normas claras para o procedimento. A doença em questão é a Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF). Ela faz com que o portador tenha um fígado normal, mas produza uma proteína nociva, que, após décadas se acumulando no corpo, impede a pessoa de andar e respirar normalmente. ''''Antes, esse órgão era jogado fora. Em 1997, tivemos a idéia de reaproveitá-lo em pacientes com câncer avançado de fígado e fomos bem-sucedidos'''', diz o médico Sérgio Mies, da Universidade de São Paulo (USP), pioneiro no País em transplante de fígado. Agora, pelo TAC, o critério será outro: o órgão irá para a lista geral de transplante de fígado e o paciente receptor deverá ter mais de 40 anos. ''''Ainda não sabemos como vai ser na prática. O órgão não irá mais para o paciente com câncer avançado, que acabava tendo uma segunda chance, mas para a lista toda, que também é grande e com pessoas que precisam. Temos de ver como as equipes vão aceitar isso'''', diz o médico. O paciente que aceitar receber esse fígado sairá da fila do transplante e será acompanhado como outro transplantado normal. A doença, no entanto, poderá se desenvolver após três décadas. Caso seja necessário, ele poderá voltar para a fila do transplante. ''''Recebemos alguns questionamentos sobre a maneira como isso estava sendo feito, já que é uma situação não prevista na Lei de Transplantes. Por isso, procuramos a secretaria'''', explica o promotor Reynaldo Mapelli Júnior, do Grupo de Atuação Especial da Saúde Pública e do Consumidor (Gaesp). Segundo Luiz Augusto Pereira, coordenador da Central de Transplantes da secretaria, grupos técnicos e equipes de transplante foram consultados para se chegar à mudança e ao critério de idade. ''''Vai funcionar como se fosse órgão de um doador morto, que vai direto para a lista geral.'''' DADOS >>Dominó: Até hoje, em São Paulo, foram registrados 32 transplantes de pacientes com PAF >>Lista: Existem outros 11 pacientes na lista de espera já diagnosticados com a doença e com indicação para transplante >>Total: Atualmente, há 3.500 pessoas cadastradas para conseguir um novo fígado no Estado de São Paulo