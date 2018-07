Região teve recente aumento de área desmatada

A Floresta Nacional do Jamari está localizada numa região que, contrariando a tendência nacional, apresenta uma nítido aumento de área desmatada, afirmou ontem o diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Tasso Rezende de Azevedo. Criada por decreto em 1984, a floresta abrange municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste e Cujubim, todos em Rondônia. Desde 2005, apresenta um plano de manejo aprovado. As comunidades na região exploram sobretudo castanha, copaíba, patauá e açaí. A escolha da floresta para ser a primeira a participar de processos de licitação para concessão não constava das previsões iniciais de analistas. A expectativa era a de que a região da BR-163 fosse a pioneira nessa forma de gestão. Jamari foi escolhida porque foi a primeira a atender a todas as exigências necessárias, que vão desde plano de manejo aprovado até localização.