Região centro-oeste é a melhor na capital

É em Alto de Pinheiros, Butantã, Campo Belo, Itaim Bibi, Moema, Morumbi, Pinheiros, Vila Madalena, Lapa e Jardim Paulista, bairros que fazem parte da diretoria de ensino Centro-Oeste, que estão as escolas que obtiveram os maiores Índices de Desenvolvimento da Educação (Idesp) da capital e da Grande São Paulo. Os estudantes dessas regiões, formadas por bairros de classe média e alta, tiveram Idesp de 3,65 no ciclo de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, de 2,39 nos anos de 5ª a 8ª série e de 2,29 no ensino médio (numa escala de 0 a 10). Na outra ponta, com os desempenhos mais baixos, estão as escolas de Cidade Tiradentes, Guaianases, Iguatemi, José Bonifácio e São Rafael, bairros carentes da cidade surgidos a partir de conjuntos habitacionais e ocupações populares, que formam a diretoria de ensino Leste 3. Nos últimos anos do ensino fundamental, os alunos dessas regiões tiveram Idesp 1,95. No ensino médio, alcançaram 1,14 - quase metade da pontuação obtida pelos estudantes da mesma rede, mas de outros bairros. Observando o mapa da cidade, de maneira geral, os índices se repetem geograficamente: escolas localizadas nas regiões mais centrais e antigas da cidade acabam registrando Idesp superior ao das escolas que ficam nos bairros mais periféricos. As diferenças de desempenho dos estudantes entre regiões carentes e outras com maior infraestrutura e condições socioeconômicas aparecem também nos municípios da Grande São Paulo. De um lado, com Idesps maiores, estão cidades como Santo André, que tem um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais alto, de 0,808. Na ponta oposta aparece Guarulhos, com índices inferiores (0,762). TEMPO INTEGRAL Segundo diretores e professores ouvidos pelo Estado, o fato de algumas escolas funcionarem em período integral, com professores que ministram oficinas para complementar o ensino tradicional no período da tarde, é um dos diferenciais que explicam o Idesp mais alto registrado nos bairros da região Centro-Oeste. "As oficinas trabalham os conteúdos ministrados em sala de aula de maneira mais lúdica, reforçando o que foi aprendido nas aulas regulares", explica a diretora da Escola Estadual Brasílio Machado, Márcia Pereira da Rocha Cruz. A escola, localizada na Vila Madalena, tem cerca de 400 alunos e atende apenas crianças de 6 a 10 anos, ou seja, dos primeiros anos do ensino fundamental. Eles ficam na escola diariamente, das 7h às 16h. O Idesp da Brasílio Machado no ciclo de 1ª a 4ª série foi de 4,70 - índice 23% superior à média da própria diretoria de ensino. "À tarde, a gente faz coisas diferentes, tem brincadeira. Aprendi a ler e a escrever na oficina", conta Wesley Souza Barreto, de 8 anos, que está no 2º ano do ensino fundamental. O foco na compreensão e interpretação de texto, segundo a diretora, foi também relevante para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos da escola. "Fizemos uma parceria com uma organização não-governamental que motivou os alunos, pais e professores a lerem", conta Márcia. A Escola Estadual Maria Ribeiro Andrade, no Jardim Paulistano, tem a mesma proposta de ensino da Brasílio Machado, até mesmo no incentivo à leitura. Os alunos de 5ª a 8ª série também estudam integralmente e têm a tarde dedicada a aulas de reforço. "As oficinas dão importância à leitura, o que acaba facilitando a compreensão dos estudantes em outras disciplinas, até mesmo em matemática", explica o vice-diretor na escola, Pedro Augusto Mogentali. Envolvidos com a escola, os pais dos alunos facilitam o trabalho dos educadores e trazem resultados benéficos para todo o processo de ensino, dizem os professores. "Os alunos pedem para ter aula de algum assunto pelo qual têm interesse. Isso demonstra que eles querem realmente aprender", conta a professora de arte da escola Brasílio Machado, Marilu Romano Bruno. O interesse e o compromisso dos professores também é apontado como fator determinante nos bons resultados no Idesp. As duas escolas, por exemplo, têm professores que trabalham há anos no mesmo local, registrando poucas transferências. Educadores presentes, preocupados com a integração da comunidade no ambiente de ensino e dedicados aos alunos refletem em boas notas e bons relacionamentos. "São professores comprometidos, que sempre estiveram na escola e portanto conhecem os pais e os alunos. Isso facilita o trabalho."