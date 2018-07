Reforma ortográfica será promulgada hoje

O Acordo Ortográfico dos Países de Língua Portuguesa será promulgado hoje no Brasil com a assinatura de um decreto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reforma ortográfica padroniza as regras de acentuação e de escrita nos oito países onde o português é usado oficialmente. A promulgação está prevista para ocorrer durante uma sessão solene na sede da Academia Brasileira de Letras (ABL), às 15 horas. A data de hoje é simbólica porque marca o centenário da morte do escritor Machado de Assis (1839-1908). As novas regras entrarão em vigor em janeiro de 2009.